В Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс»

Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что у представителей политической силы вновь прошли обыски.

«Этим утром власти Молдовы вновь явили миру своё трусливое лицо, устроив циничную облаву на членов команды партии «Шанс». Снова люди в масках, снова обыски, задержания, унижения. С людьми обходились очень жёстко: будили, запугивали», — написал он в своём Telegram.

Лунгу выразил удивление, как власти могут говорить о демократии и евроинтеграции в таких условиях.

«Закрывать рот оппозиции — это демократия?! Давить на оппозицию перед выборами — с этим мы хотим интегрироваться в Евросоюз?!» — отметил Лунгу.

Также он добавил, что, несмотря на давление со стороны властей, политическая сила продолжит борьбу против нынешнего правящего режима.

Ранее молдавская оппозиция обвинила власти страны в полёте экономики в бездну.