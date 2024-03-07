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В Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс»

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Лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что у представителей политической силы вновь прошли обыски.
В Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс»
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Этим утром власти Молдовы вновь явили миру своё трусливое лицо, устроив циничную облаву на членов команды партии «Шанс». Снова люди в масках, снова обыски, задержания, унижения. С людьми обходились очень жёстко: будили, запугивали», — написал он в своём Telegram.

Лунгу выразил удивление, как власти могут говорить о демократии и евроинтеграции в таких условиях.

«Закрывать рот оппозиции — это демократия?! Давить на оппозицию перед выборами — с этим мы хотим интегрироваться в Евросоюз?!» — отметил Лунгу.

Также он добавил, что, несмотря на давление со стороны властей, политическая сила продолжит борьбу против нынешнего правящего режима.

Ранее молдавская оппозиция обвинила власти страны в полёте экономики в бездну.

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