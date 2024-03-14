Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области

Житель Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.

Собеседник RT сообщил, что стрельба слышна в селе Заречье-Первом, а также со стороны Поповки и Сподарюшина.

«Наши ребята по ним бьют с вертолётов, противник пытается огрызаться. Плотная работа с обеих сторон. Говорят, у ДРГ со стороны Украины не получилось прорваться, наши их утюжат», — сказал он.

Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.