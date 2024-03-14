Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области
- РИА Новости
Собеседник RT сообщил, что стрельба слышна в селе Заречье-Первом, а также со стороны Поповки и Сподарюшина.
«Наши ребята по ним бьют с вертолётов, противник пытается огрызаться. Плотная работа с обеих сторон. Говорят, у ДРГ со стороны Украины не получилось прорваться, наши их утюжат», — сказал он.
Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.
Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.