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Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области

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Житель Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.
Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области
  • РИА Новости

Собеседник RT сообщил, что стрельба слышна в селе Заречье-Первом, а также со стороны Поповки и Сподарюшина.

«Наши ребята по ним бьют с вертолётов, противник пытается огрызаться. Плотная работа с обеих сторон. Говорят, у ДРГ со стороны Украины не получилось прорваться, наши их утюжат», — сказал он.

Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.

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