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Кадыров показал видео отражения атаки украинской ДРГ на Харьковском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.
Кадыров показал видео отражения атаки украинской ДРГ на Харьковском направлении
  • РИА Новости

По его словам, ВСУ проводили операцию при помощи тяжёлой боевой техники. При этом Кадыров отметил хорошую работу российской воздушной разведки, артиллерии и операторов беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военные наносили удары по позициям противника быстро и крайне точно.

«В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил ещё один танк», — добавил глава Чечни.

Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.

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