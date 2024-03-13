Кадыров показал видео отражения атаки украинской ДРГ на Харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.

По его словам, ВСУ проводили операцию при помощи тяжёлой боевой техники. При этом Кадыров отметил хорошую работу российской воздушной разведки, артиллерии и операторов беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военные наносили удары по позициям противника быстро и крайне точно.

«В результате предпринятых мер наступавшие ликвидированы, а длинный список уничтоженной вражеской техники пополнил ещё один танк», — добавил глава Чечни.

Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.