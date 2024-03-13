Украинский майор Лапин: ВСУ будут добираться до границ 1991 года десятилетиями

Украинский майор в отставке Игорь Лапин признал, что деморализованные Вооружённые силы Украины при нынешних реалиях будут «ползти» до границ 1991 года десятилетиями.

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

Лапин подверг критике украинское руководство за призывы дойти до границ 1991 года и обещания реализовать эти планы в течение «двух-трёх недель».

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползём?» — сказал военный.

Лапин обратил внимание на деморализацию личного состава ВСУ, добавив, что, если такое положение сохранится, Украине придётся воевать десятки лет.

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в своей статье для американского издания The Hill призвал западных политиков признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.