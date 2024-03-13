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Спикер Рады сравнил с «налогом на трусость» бронь от мобилизации для богатых

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Предложение освободить от мобилизации украинцев, зарплаты которых в два раза выше средней, напоминает «налог на трусость». Такую точку зрения высказал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
Спикер Рады сравнил с «налогом на трусость» бронь от мобилизации для богатых
  • РИА Новости

Он отметил, что подобная практика в своё время применялась в Англии, где существовал «налог на трусость». Там, по словам Стефанчука, платили деньги, чтобы не идти в рыцари.

«И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало», — заявил он в интервью украинскому изданию «Общественное».

Тем временем на Украине продолжают обсуждать возможность мобилизации заключённых. Ранее стало известно, что в Раду внесли уже второй посвящённый этой теме законопроект.

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