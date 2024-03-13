Спикер Рады сравнил с «налогом на трусость» бронь от мобилизации для богатых
- РИА Новости
Он отметил, что подобная практика в своё время применялась в Англии, где существовал «налог на трусость». Там, по словам Стефанчука, платили деньги, чтобы не идти в рыцари.
«И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало», — заявил он в интервью украинскому изданию «Общественное».
Тем временем на Украине продолжают обсуждать возможность мобилизации заключённых. Ранее стало известно, что в Раду внесли уже второй посвящённый этой теме законопроект.