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В Раду внесли ещё один законопроект о мобилизации заключённых

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Новый законопроект о мобилизации заключённых, ставший уже вторым за три дня, внесли в Верховную раду Украины. На это указывают данные сайта украинского парламента.
В Раду внесли ещё один законопроект о мобилизации заключённых
  • РИА Новости

Первый законопроект, регламентирующий мобилизацию заключённых, зарегистрировали в Раде 11 марта. Он предполагает мобилизацию в ВСУ граждан, осуждённых за нетяжкие преступления.

Текст нового законопроекта «относительно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту во время особого периода» на сайте пока не приводится. Известно, что этот законопроект зарегистрировали 13 марта в ходе 11-й сессии IX созыва.

Ранее стало известно о планах ВСУ заменить более 300 тыс. военнослужащих на передовой в ходе мобилизации.

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