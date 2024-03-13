Премьер Молдавии заявил, что политиков могут наказать за визиты в Россию
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В ходе пресс-конференции у Речана спросили, возможно ли применение санкций к участникам посетившей фестиваль молдавской делегации. Он ответил, что работа по идентификации людей, которые «подрывают государственность» республики, уже ведётся.
«Я и граждане нашей страны ждём, чтобы лица, которые работают против государства, против граждан, предстали перед законом», — цитирует молдавского премьера ТАСС.
Ранее глава Гагаузской республики Молдавии Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на Всемирном фестивале молодёжи.