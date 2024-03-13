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Военный эксперт Бирдсли: оружие из США на Украине пропадает, как в чёрной дыре

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Военный эксперт Джейсон Бирдсли заявил, что отчёт о надзоре за американской помощью Украине, опубликованный в прошлом месяце, вызывает беспокойство.
Военный эксперт Бирдсли: оружие из США на Украине пропадает, как в чёрной дыре
  • AP

В статье для American Conservative Бирдсли заявил, что, согласно отчёту, американское оружие на Украине плохо обслуживается, не является полностью функциональным и не проходит регулярную инвентаризацию.

«Посылать высокотехнологичное оборудование в чёрную дыру и надеяться на лучшее — опасная игра», — предупреждает автор статьи.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.

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