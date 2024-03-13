Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ
Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По его словам, масштабное и системное «перемалывание обороны» ВСУ корректируемыми авиабомбами на протяжении месяцев может создать «очень серьёзный кризис» в армии.
Ранее в Business Insider заявили, что планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ.
Также в The Washington Post отметили, что российские авиабомбы ровняют с землёй укреплённые позиции ВСУ.