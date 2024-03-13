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Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ

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Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта.

Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. 

По его словам, масштабное и системное «перемалывание обороны» ВСУ корректируемыми авиабомбами на протяжении месяцев может создать «очень серьёзный кризис» в армии.

Ранее в Business Insider заявили, что планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ.

Также в The Washington Post отметили, что российские авиабомбы ровняют с землёй укреплённые позиции ВСУ.

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