Политолог Бортник: российские планирующие бомбы перемалывают ВСУ

Российские планирующие авиабомбы представляют смертельную угрозу для обороны ВСУ, из-за чего Украина вынуждена рисковать западными ЗРК на линии фронта.

Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, масштабное и системное «перемалывание обороны» ВСУ корректируемыми авиабомбами на протяжении месяцев может создать «очень серьёзный кризис» в армии.

Ранее в Business Insider заявили, что планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ.

Также в The Washington Post отметили, что российские авиабомбы ровняют с землёй укреплённые позиции ВСУ.