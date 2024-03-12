RT в Telegram
Подпишись

Business Insider: планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ

Короткая ссылка
Планирующие бомбы, которые используют Вооружённые силы России в зоне специальной военной операции, снижают боевой дух украинских военнослужащих.
Business Insider: планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ
  • © AP Photo / Shandyba Mykyta

Об этом пишет издание Business Insider.

«Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают», — рассказал изданию один из солдат ВСУ.

Собеседник издания назвал настоящим «адом» планирующие бомбы ФАБ-1500.

В статье также утверждается, что Россия продолжает наращивать производство этих бомб.

Ранее газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить