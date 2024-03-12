Business Insider: планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ

Планирующие бомбы, которые используют Вооружённые силы России в зоне специальной военной операции, снижают боевой дух украинских военнослужащих.

Об этом пишет издание Business Insider.

«Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают», — рассказал изданию один из солдат ВСУ.

Собеседник издания назвал настоящим «адом» планирующие бомбы ФАБ-1500.

В статье также утверждается, что Россия продолжает наращивать производство этих бомб.

Ранее газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск.