Business Insider: планирующие бомбы ВС России снижают боевой дух военных ВСУ
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Об этом пишет издание Business Insider.
«Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают», — рассказал изданию один из солдат ВСУ.
Собеседник издания назвал настоящим «адом» планирующие бомбы ФАБ-1500.
В статье также утверждается, что Россия продолжает наращивать производство этих бомб.
Ранее газета The Washington Post писала, что авиабомбы, применяемые Вооружёнными силами России в зоне СВО, ровняют с землёй укреплённые позиции украинских войск.