NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские БПЛА на передовой
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«Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей», — написал автор материала.
В статье также говорится, что у ВС России в распоряжении больше оборудования для глушения, которое может подавлять сигналы противника, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.
Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит не только личного состава и снарядов, но и серьёзно уступают в области БПЛА.
Ранее Associated Press сообщило, что повлёкшие за собой сдачу Авдеевки проблемы ВСУ угрожают будущему Украины.