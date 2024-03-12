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NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские БПЛА на передовой

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Средства радиоэлектронной борьбы российской армии выводят из строя беспилотники ВСУ в зоне боевых действий, отметило издание The New York Times.
NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские БПЛА на передовой
  • © РИА Новости / Станислав Красильников

«Средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей», — написал автор материала.

В статье также говорится, что у ВС России в распоряжении больше оборудования для глушения, которое может подавлять сигналы противника, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.

Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит не только личного состава и снарядов, но и серьёзно уступают в области БПЛА.

Ранее Associated Press сообщило, что повлёкшие за собой сдачу Авдеевки проблемы ВСУ угрожают будущему Украины.

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