Проблемы украинской армии, которые повлекли за собой бегство из Авдеевки, угрожают будущему Украины, сообщило Associated Press.

Журналисты опросили десять солдат ВСУ, чтобы понять, как дефицит снарядов, превосходство личного состава ВС России и плохое военное командование привели к худшему поражению Украины за год.

Они рассказали, что ситуация в Авдеевке была катастрофической, поскольку украинские военные были физически истощены, им не хватало боеприпасов и они постоянно подвергались обстрелам со стороны российской авиации.

Ранее корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что ВСУ находятся в тяжёлом положении после потери Авдеевки.