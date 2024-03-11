AP: повлёкшие за собой сдачу Авдеевки проблемы ВСУ угрожают будущему Украины
- AP
Журналисты опросили десять солдат ВСУ, чтобы понять, как дефицит снарядов, превосходство личного состава ВС России и плохое военное командование привели к худшему поражению Украины за год.
Они рассказали, что ситуация в Авдеевке была катастрофической, поскольку украинские военные были физически истощены, им не хватало боеприпасов и они постоянно подвергались обстрелам со стороны российской авиации.
Ранее корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что ВСУ находятся в тяжёлом положении после потери Авдеевки.