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AP: повлёкшие за собой сдачу Авдеевки проблемы ВСУ угрожают будущему Украины

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Проблемы украинской армии, которые повлекли за собой бегство из Авдеевки, угрожают будущему Украины, сообщило Associated Press.
AP: повлёкшие за собой сдачу Авдеевки проблемы ВСУ угрожают будущему Украины
  • AP

Журналисты опросили десять солдат ВСУ, чтобы понять, как дефицит снарядов, превосходство личного состава ВС России и плохое военное командование привели к худшему поражению Украины за год.

Они рассказали, что ситуация в Авдеевке была катастрофической, поскольку украинские военные были физически истощены, им не хватало боеприпасов и они постоянно подвергались обстрелам со стороны российской авиации.

Ранее корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что ВСУ находятся в тяжёлом положении после потери Авдеевки.

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