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SZ: украинские войска находятся в тяжёлом положении после потери Авдеевки

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Украинская армия находится в тяжёлом положении после того, как потеряла контроль над Авдеевкой. Об этом рассказал корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак.
SZ: украинские войска находятся в тяжёлом положении после потери Авдеевки
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, большой проблемой является нехватка снарядов и личного состава ВСУ.

Он отметил, что среди жителей прифронтовых районов наблюдается недовольство украинскими властями. Новак сообщил, что люди недовольны тем, что слышат от правительства. В качестве примера он привёл заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ за всё время конфликта потеряли только 31 тыс. человек.

«На фронте над этой цифрой смеются, говорят, что это неправда», — говорится в материале.

Ранее бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр дважды назвала уход ВСУ из Авдеевки освобождением.

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