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Экс-замглавы МО Украины Маляр дважды назвала уход ВСУ из Авдеевки освобождением

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Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр дважды назвала выход ВСУ из Авдеевки в ДНР освобождением.
Экс-замглавы МО Украины Маляр дважды назвала уход ВСУ из Авдеевки освобождением
  • globallookpress.com

«К примеру, давайте Авдеевку возьмём — освобождение Авдеевки», — приводит РИА Новости её слова в эфире Radio NV.

Маляр подчеркнула, что на Западе публиковались разные мнения об этом событии.

Ведущий попытался поправить гостя эфира.

«Освобож… Я имею в виду выход», — сказала Маляр.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бойцов ВСУ сообщила, что отступление украинской армии из Авдеевки в ДНР было хаотичным и неорганизованным.

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