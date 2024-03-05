Экс-замглавы МО Украины Маляр дважды назвала уход ВСУ из Авдеевки освобождением
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«К примеру, давайте Авдеевку возьмём — освобождение Авдеевки», — приводит РИА Новости её слова в эфире Radio NV.
Маляр подчеркнула, что на Западе публиковались разные мнения об этом событии.
Ведущий попытался поправить гостя эфира.
«Освобож… Я имею в виду выход», — сказала Маляр.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на бойцов ВСУ сообщила, что отступление украинской армии из Авдеевки в ДНР было хаотичным и неорганизованным.