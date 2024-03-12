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Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина увеличилось до трёх

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины города Шебекино мирных жителей увеличилось до трёх.
Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина увеличилось до трёх
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до трёх человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, у пострадавшей осколочные ранения лица и контузия.

Кроме того, различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и восьми многоквартирных домах.

Ранее сообщалось о пострадавших в Шебекине мужчине и женщине.

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