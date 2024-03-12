Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина увеличилось до трёх

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины города Шебекино мирных жителей увеличилось до трёх.

Об этом он написал в Telegram.

«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до трёх человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, у пострадавшей осколочные ранения лица и контузия.

Кроме того, различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и восьми многоквартирных домах.

Ранее сообщалось о пострадавших в Шебекине мужчине и женщине.