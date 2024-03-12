Гладков: число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина увеличилось до трёх
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Об этом он написал в Telegram.
«К сожалению, количество пострадавших увеличилось до трёх человек. В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, у пострадавшей осколочные ранения лица и контузия.
Кроме того, различные повреждения выявлены в 21 частном домовладении и восьми многоквартирных домах.
Ранее сообщалось о пострадавших в Шебекине мужчине и женщине.