Премьер: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России
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«Вы знаете, какой режим отношений. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», — цитирует Кобахидзе ТАСС.
Он добавил, что поручения, которые дали новому советнику в вопросах отношений Грузии с Россией Георгию Каджае, касаются экономических отношений двух стран.
11 марта Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению Ираклия Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Дело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.