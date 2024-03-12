Премьер: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии намерены и дальше проводить прагматичную политику в отношении России.

«Вы знаете, какой режим отношений. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

Он добавил, что поручения, которые дали новому советнику в вопросах отношений Грузии с Россией Георгию Каджае, касаются экономических отношений двух стран.

11 марта Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению Ираклия Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Дело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.