RT в Telegram
Подпишись

Премьер: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России

Короткая ссылка
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии намерены и дальше проводить прагматичную политику в отношении России.
Премьер: Грузия продолжит проводить прагматичную политику в отношении России
  • Gettyimages.ru

«Вы знаете, какой режим отношений. В рамках этого режима мы, конечно, хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране», — цитирует Кобахидзе ТАСС.

Он добавил, что поручения, которые дали новому советнику в вопросах отношений Грузии с Россией Георгию Каджае, касаются экономических отношений двух стран.

11 марта Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению Ираклия Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе назвал предательской инициативу оппозиционной партии «Дело» ввести против России и её граждан ряд ограничений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить