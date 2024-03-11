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В Грузии назначили Георгия Каджаю советником по вопросу отношений с Россией

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Георгий Каджая стал новым советником в вопросах отношений с Россией по поручению грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
В Грузии назначили Георгия Каджаю советником по вопросу отношений с Россией
  • Gettyimages.ru

«Советником премьер-министра в вопросах отношений с Россией назначен господин Георгий Каджая», — заявил Кобахидзе во время брифинга.

Как передаёт ТАСС, премьер сообщил, что Зураб Абашидзе, который занимал пост спецпредставителя премьера по вопросам отношений с Россией, теперь будет занимать должность советника главы правительства Грузии.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» занимается «антизападной пропагандой» и устанавливает тесные связи с Россией.

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