В Грузии назначили Георгия Каджаю советником по вопросу отношений с Россией
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«Советником премьер-министра в вопросах отношений с Россией назначен господин Георгий Каджая», — заявил Кобахидзе во время брифинга.
Как передаёт ТАСС, премьер сообщил, что Зураб Абашидзе, который занимал пост спецпредставителя премьера по вопросам отношений с Россией, теперь будет занимать должность советника главы правительства Грузии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правящая в стране партия «Грузинская мечта» занимается «антизападной пропагандой» и устанавливает тесные связи с Россией.