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На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot

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На Украине в соцсетях опубликовали некролог погибшего зенитчика Павла Василькова с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.
На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом пишет РИА Новости

Пользователь, опубликовавшая некролог, написала, что Васильков погиб при выполнении «боевого задания» вместе с сослуживцами, «охранявшими небо» над Украиной.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.

Как писал Forbes, покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы.

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