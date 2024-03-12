На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot

На Украине в соцсетях опубликовали некролог погибшего зенитчика Павла Василькова с фотографией, на которой он стоит на фоне пусковой установки зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства.

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Об этом пишет РИА Новости. Пользователь, опубликовавшая некролог, написала, что Васильков погиб при выполнении «боевого задания» вместе с сослуживцами, «охранявшими небо» над Украиной. Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине. Как писал Forbes, покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы.