На Украине опубликовали некролог о зенитчике ВСУ с фото на фоне Patriot
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Об этом пишет РИА Новости.
Пользователь, опубликовавшая некролог, написала, что Васильков погиб при выполнении «боевого задания» вместе с сослуживцами, «охранявшими небо» над Украиной.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.
Как писал Forbes, покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы.