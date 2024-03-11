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В Одессе сообщают о взрывах

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Взрывы раздались в Одессе на юге Украины, перед этим там была объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах. В городе работает ПВО», — говорится в сообщении.

Ночью украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Одессе.  Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

После этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что в результате ракетного удара в Одесской области были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины.

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