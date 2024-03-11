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В Одесской области повреждён объект инфраструктуры

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Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области.
В Одесской области повреждён объект инфраструктуры
  • AP

«К сожалению, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект... Пожар, который возник, был оперативно ликвидирован», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Одессе.

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