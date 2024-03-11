ТАСС: ракетный удар в Одесской области пришёлся по сотрудникам ССО Украины
- РИА Новости
«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Кроме них, под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — сказали агентству.
Ночью украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Одессе.
Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.