ТАСС: ракетный удар в Одесской области пришёлся по сотрудникам ССО Украины

В результате ракетного удара в Одесской области, который был нанесён минувшей ночью, были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций (ССО) Украины, сообщили ТАСС в силовых структурах.

РИА Новости

«В Одесской области ракетным ударом сегодня ночью были поражены сэсэошники из 73-го морского центра спецопераций, конкретно в/ч А1594. Кроме них, под ударом оказались и операторы безэкипажных катеров», — сказали агентству. Ночью украинские СМИ сообщили, что взрывы произошли в Одессе. Официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.