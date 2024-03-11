Экс-полковник СБУ: ВС России могут за несколько минут нанести авиаудар по ВСУ

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Вооружённые силы России могут за несколько минут нанести авиаудар по украинской армии.

Об этом он сказал в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом*.

Комментируя потерю зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне специальной военной операции, он заявил, что после получения разведданных Россией «сразу же прилетает».

«То есть, минута-две-три прошло», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения комплекса Patriot на Украине.

Как писал Forbes, покупка для украинских войск новых установок для зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или годы.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.