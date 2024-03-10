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Депутат Рады анонсировал кадровые изменения в командовании украинских ВМС и ВВС

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о возможных кадровых перестановках в командовании украинских ВВС и ВМС.

«Скорее всего, будут изменения в руководстве Воздушных сил ВСУ. В общем, ждём. Но есть такие слухи, что и в ВМС, и в Воздушных силах будут изменения», — написал он в Telegram.

При этом Гончаренко не стал вдаваться в детали относительно того, какие именно перемены ожидаются.

Ранее Владимир Зеленский одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне.

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