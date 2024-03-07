Песков заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне
Для России не имеет значения назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- © Фотохост-агентство "РИА Новости"
«Нет. Не имеет», — сказал он ТАСС.
Владимир Зеленский ранее одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.
МИД Украины направило британской стороне запрос на агреман.
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