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Песков заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне

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Для России не имеет значения назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне
  • © Фотохост-агентство "РИА Новости"

«Нет. Не имеет», — сказал он ТАСС.

Владимир Зеленский ранее одобрил кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании.

МИД Украины направило британской стороне запрос на агреман.

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