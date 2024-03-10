На Украине заявили о намерении использовать газопроводы для экспорта водорода в ЕС

Украинские власти планируют использовать газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. Об этом заявил глава Минэнергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, стратегия Евросоюза предполагает импорт более 10 млн т в год к 2030 году. Министр подчеркнул, что Украина могла бы производить до 5 млн т этого газа.

«Самый главный вопрос — как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода», — сказал Галущенко в интервью австрийскому изданию Kurier.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа не исключил продолжения транзита российского газа через территорию Украины до 2027 года.