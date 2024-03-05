RT в Telegram
Подпишись

На Украине допустили продолжение транзита российского газа до 2027 года

Короткая ссылка
На Украине не исключили продолжения транзита российского газа через свою территорию до 2027 года. Об этом заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа.
На Украине допустили продолжение транзита российского газа до 2027 года
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что на такой шаг Киев пойдёт, если его партнёры не смогут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

«Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнёров», — приводит ТАСС слова Липпы.

Чиновник подчеркнул, что Киев будет наблюдать, как его партнёры будут выстраивать свой рынок в будущем.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что с 2025 года Европейский союз намерен отказаться от украинского транзита газа из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить