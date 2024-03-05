На Украине допустили продолжение транзита российского газа до 2027 года

На Украине не исключили продолжения транзита российского газа через свою территорию до 2027 года. Об этом заявил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа.

Он подчеркнул, что на такой шаг Киев пойдёт, если его партнёры не смогут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

«Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнёров», — приводит ТАСС слова Липпы.

Чиновник подчеркнул, что Киев будет наблюдать, как его партнёры будут выстраивать свой рынок в будущем.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что с 2025 года Европейский союз намерен отказаться от украинского транзита газа из России.