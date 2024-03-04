Еврокомиссар Симсон: ЕС с 2025 года откажется от украинского транзита газа

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что с 2025 года Европейский союз намерен отказаться от украинского транзита газа из России.

Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией», — цитирует её ТАСС.

Срок действия этого договора истекает 31 декабря 2024 года.

При этом Симсон отметила, что ЕС изучает возможность использования украинского газа и украинских газохранилищ для хранения голубого топлива.

Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.