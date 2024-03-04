Еврокомиссар Симсон: ЕС с 2025 года откажется от украинского транзита газа
- РИА Новости
- © Григорий Василенко
Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.
«Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией», — цитирует её ТАСС.
Срок действия этого договора истекает 31 декабря 2024 года.
При этом Симсон отметила, что ЕС изучает возможность использования украинского газа и украинских газохранилищ для хранения голубого топлива.
Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.