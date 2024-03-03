Politico: ЕС подсчитал убытки при остановке транзита газа России через Украину

Остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива, что вместе с холодной погодой может привести к наихудшему сценарию для ряда зависимых стран.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии.

«Если эта потеря случится на фоне длительного похолодания, согласно документу, это будет «наихудший сценарий» для стран, полагающихся на транзит газа через Украину», — отмечается в тексте.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что решения для стран ЕС, которые покупают российский газ, поступающий транзитом через Украину, будут найдены.