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LRT: около 50 авто с российскими номерами грозит конфискация в Литве

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Около 50 автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться в Литве, им грозит конфискация с 11 марта. Об этом заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении», — приводит РИА Новости её слова в эфире национального радио LRT. 

Представитель таможни не исключила, что ещё несколько автомобилей стоят на парковочных площадках.

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