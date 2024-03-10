LRT: около 50 авто с российскими номерами грозит конфискация в Литве
Около 50 автомобилей с российскими государственными регистрационными номерами продолжают находиться в Литве, им грозит конфискация с 11 марта. Об этом заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
«Это те машины, которые участвуют в транспортном движении», — приводит РИА Новости её слова в эфире национального радио LRT.
Представитель таможни не исключила, что ещё несколько автомобилей стоят на парковочных площадках.
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