Рогов обратил внимание на факт, что Зеленский назвал корветы именами предателей
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Он обратил внимание, что корабли получили имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского — предавшего Богдана Хмельницкого.
«Видимо, Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу своим предательством национальных интересов и беспринципностью», — приводит РИА Новости слова Рогова.
Ранее офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский во время визита в Турцию собирается встретиться с представителями производств вооружений.