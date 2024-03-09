Рогов обратил внимание на факт, что Зеленский назвал корветы именами предателей

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский дал новым корветам имена предателей, так как они близки ему по духу.

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Он обратил внимание, что корабли получили имена гетманов Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского — предавшего Богдана Хмельницкого. «Видимо, Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу своим предательством национальных интересов и беспринципностью», — приводит РИА Новости слова Рогова. Ранее офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский во время визита в Турцию собирается встретиться с представителями производств вооружений.