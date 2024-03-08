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Зеленский собирается встретиться с производителями оружия в Турции

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Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский во время визита в Турцию собирается встретиться с представителями производств вооружений.
Зеленский собирается встретиться с производителями оружия в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Ozan Guzelce/ dia images

В опубликованном в Telegram-канале сообщении офиса Зеленского говорится, что отдельное внимание глава киевского режима уделит совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

«Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведётся строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний», — сказано в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран.

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