Зеленский собирается встретиться с производителями оружия в Турции
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В опубликованном в Telegram-канале сообщении офиса Зеленского говорится, что отдельное внимание глава киевского режима уделит совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.
«Владимир Зеленский посетит верфи, на которых ведётся строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний», — сказано в заявлении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран.