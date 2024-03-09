«Зеркало недели»: Залужный до назначения послом был признан непригодным к службе

Военно-врачебная комиссия признала бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного непригодным к военной службе до назначения украинским послом в Великобритании.

Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

«Генерал Валерий Залужный зимой прошёл ВЛК (военно-врачебную комиссию. — RT), где был признан непригодным для службы в армии», — говорится в публикации.

Кроме того, по данным издания, в феврале Залужный написал рапорт об увольнении со службы.

Ранее Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне.