«Зеркало недели»: Залужный до назначения послом был признан непригодным к службе
- AP
Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
«Генерал Валерий Залужный зимой прошёл ВЛК (военно-врачебную комиссию. — RT), где был признан непригодным для службы в армии», — говорится в публикации.
Кроме того, по данным издания, в феврале Залужный написал рапорт об увольнении со службы.
Ранее Владимир Зеленский одобрил кандидатуру Залужного на пост посла в Великобритании.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россию не волнует назначение Залужного послом в Лондоне.