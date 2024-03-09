Forbes: ВСУ не нашли применения танкам М-55С, которые превосходят Leopard
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Об этом пишет издание Forbes.
По его данным, Словения поставила эти танки Украине ещё в 2022 году, однако к настоящему моменту украинские войска всё ещё пытаются найти им применение.
«Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55С, пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в публикации.
Издание пишет, что М-55С по ряду показателей превосходят немецкие Leopard, которые ВСУ активно используют. Например, у словенских танков лучше управление огнём и более совершенная броня.
Ранее СМИ писали, что ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции большинство своих танков Leopard 2 немецкого производства.