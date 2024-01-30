MWM: ВСУ потеряли большинство танков Leopard 2

Вооружённые силы Украины потеряли в зоне специальной военной операции большинство своих танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боёв с российскими войсками», — говорится в публикации.

Как утверждается в материале, более четверти из поставленных ВСУ Leopard 2 были полностью уничтожены, а оставшиеся получили такие повреждения, которые невозможно отремонтировать.

Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.