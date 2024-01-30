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MWM: ВСУ потеряли большинство танков Leopard 2

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Вооружённые силы Украины потеряли в зоне специальной военной операции большинство своих танков Leopard 2 немецкого производства.
MWM: ВСУ потеряли большинство танков Leopard 2
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боёв с российскими войсками», — говорится в публикации. 

Как утверждается в материале, более четверти из поставленных ВСУ Leopard 2 были полностью уничтожены, а оставшиеся получили такие повреждения, которые невозможно отремонтировать. 

Ранее журнал Foreign Affairs писал, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.

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