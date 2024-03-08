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Welt: ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов

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Российские войска прорывают линию фронта, поскольку у украинской армии наблюдается острый дефицит личного состава и снарядов. Об этом заявил журналист Ибрагим Набер.
Welt: ВС России прорывают фронт, а у ВСУ не хватает солдат и боеприпасов
  • РИА Новости

В репортаже для немецкого телеканала Welt он отметил, что бойцы российской армии уже взяли под контроль Авдеевку в ДНР и продвигаются дальше. По словам журналиста, в Киеве опасаются полного прорыва фронта Россией.

«Есть опасения, что летом, то есть уже через пару месяцев, наступит переломный момент: диспропорция в артиллерийских снарядах и количестве солдат, которых у России значительно больше, приведёт к тому, что российской армии удастся сделать ещё больший прорыв», — добавил Набер.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что ситуация на линии соприкосновения становится отчаянной для ВСУ.

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