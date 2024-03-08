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Меркурис: ситуация на линии соприкосновения становится отчаянной для ВСУ

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Ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО становится отчаянной для украинской армии, считает британский эксперт Александр Меркурис.
Меркурис: ситуация на линии соприкосновения становится отчаянной для ВСУ
  • AP

На своём YouTube-канале он дал оценку положению ВСУ.

«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной», — сказал Меркурис.

Сейчас армия Украины отправляет на передовую лучшую западную технику, отметил эксперт. По его словам, российские лётчики совершают «100 боевых вылетов в день», нанося бомбовые удары по позициям ВСУ.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.

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