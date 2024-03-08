Меркурис: ситуация на линии соприкосновения становится отчаянной для ВСУ
- AP
На своём YouTube-канале он дал оценку положению ВСУ.
«Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной», — сказал Меркурис.
Сейчас армия Украины отправляет на передовую лучшую западную технику, отметил эксперт. По его словам, российские лётчики совершают «100 боевых вылетов в день», нанося бомбовые удары по позициям ВСУ.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.