Депутат: украинцы снимают деньги со счетов, опасаясь нового закона о мобилизации
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По словам председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, этот законопроект грозит обернуться проблемами для украинской экономики.
«Мы просто вынимаем определённое количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона», — заявил Чернев в интервью агентству «Украинские новости».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, говоря о ситуации в парламенте с законом о мобилизации.