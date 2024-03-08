Депутат: украинцы снимают деньги со счетов, опасаясь нового закона о мобилизации

Граждане Украины принялись массово обналичивать банковские счета в свете обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации, предусматривающего заморозку счетов за неявку в военкомат. Об этом сообщил украинский депутат Егор Чернев.

По словам председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, этот законопроект грозит обернуться проблемами для украинской экономики.

«Мы просто вынимаем определённое количество денег из экономики, потому что люди снимают их со счетов уже сейчас, даже не имея проголосованного закона», — заявил Чернев в интервью агентству «Украинские новости».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, говоря о ситуации в парламенте с законом о мобилизации.