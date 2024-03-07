Додон осудил давление властей Молдавии на главу Гагаузии за её визит в Россию

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала «Эксклюзив-ТВ» осудил действующих властей страны за давление на главу Гагаузии Евгению Гуцул из-за её визита в Россию.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, когда на лидеров молдавских регионов оказывают давление и пытаются заблокировать их деятельность, они, не имея поддержки внутри государства, ищут её вне Молдавии.

Поэтому Гуцул была в Брюсселе, Турции и России, отметил Додон.

Он добавил, что экс-глава автономии Ирина Влах встречалась с президентом России Владимиром Путиным в присутствии президента Молдавии.

Ранее Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко давление на Гагаузию со стороны официального Кишинёва.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о втором раунде давления со стороны Кишинёва на Гуцул после её встречи с Путиным в Сириусе.