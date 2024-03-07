Захарова: после встречи с Путиным начался второй раунд давления на Гуцул в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о втором раунде давления со стороны Кишинёва на главу Гагаузии Евгению Гуцул после её встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сириусе.

По словам Захаровой, молдавские власти используют все доступные способы, в том числе законодательство «в качестве инструмента политической... не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента».

«Тогда, сразу после выборов, народ, который поддержал Гуцул, её отстоял. Мы помним эти драматические события. Вот сейчас начинается второй раунд [после встречи Гуцул с Путиным]», — сказала она в разговоре с RT.

Захарова отметила, что строительство диктатуры вместо демократии наблюдается не только в Молдавии, но и в «целом ряде других стран, которые либо являются частью ЕС или НАТО, либо ассоциируются с ними», в том числе в Прибалтике.

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор».

После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион.