На Украине анонсировали повышение налогов и сборов

На Украине планируется повысить налоги и сборы для повышения доходной части бюджета на 0,5% в соответствии с требованием МВФ.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные главы профильного комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, уже в марте власти передадут законопроект в парламент о допсборах для ИП. В первую очередь будет введён военный сбор в размере 1,5% от оборота для предпринимателей 3-й категории.

Также отмечается, что власти предлагают обложить дополнительными налогами и сборами покупки банковских металлов, первую регистрацию машин, продажу недвижимости, ювелирных изделий и т. д.

Ранее на Украине признали, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд.

Также министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.