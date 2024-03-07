На Украине анонсировали повышение налогов и сборов
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Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные главы профильного комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, уже в марте власти передадут законопроект в парламент о допсборах для ИП. В первую очередь будет введён военный сбор в размере 1,5% от оборота для предпринимателей 3-й категории.
Также отмечается, что власти предлагают обложить дополнительными налогами и сборами покупки банковских металлов, первую регистрацию машин, продажу недвижимости, ювелирных изделий и т. д.
Ранее на Украине признали, что страна задолжала пенсионерам более $1,7 млрд.
Также министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.