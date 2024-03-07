Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против Гуцул
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул», — заявил Шор.
По словам политика, все видят, как смело Гуцул действует в интересах родного края.
Ранее он заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.
Шор также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.