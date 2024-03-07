Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против Гуцул

Молдавский оппозиционер Илан Шор призвал власти Молдавии не выдвигать «фейковые» обвинения против лидера Гагаузии Евгении Гуцул.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул», — заявил Шор.

По словам политика, все видят, как смело Гуцул действует в интересах родного края.

Ранее он заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

Шор также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.