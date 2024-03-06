Ереван направил Москве письмо о присутствии российских пограничников в Звартноце

Армения направила России официальное письмо, касающееся присутствия российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

По его словам, позиция Еревана заключается в том, что службу в столичном аэропорту должны нести армянские, а не российские пограничники.

«У Армении есть для этого все возможности», — цитирует Григоряна Sputnik Армения.

27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что Россия должна вывести своих пограничников из международного аэропорта Звартноц. По его словам, армянские силы способны сами защитить свои границы.

Глава МИД России Сергей Лавров не подтвердил обсуждения присутствия российских пограничников в Армении.