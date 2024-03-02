Лавров не подтвердил обсуждение присутствия российских пограничников в Армении

Информация о том, что Армения серьёзно намерена пересмотреть вопрос нахождения в аэропорту Звартноц российских пограничников, пока не подтверждается, хотя и вписывается в логику поведения армянской власти, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

«Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику тех позиций, которые сейчас излагает армянское руководство: и премьер-министр Пашинян, и спикер армянского парламента, и другие деятели», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее отметили в МИД, Ереван не обращался к Москве с просьбой вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц.

27 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян выразил мнение, что Россия должна вывести своих пограничников из международного аэропорта Звартноц. По его словам, армянские силы способны сами защитить свои границы.