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Захарова: Ереван не обращался к Москве по поводу пограничников в Звартноце

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Ереван не обращался к Москве с просьбой вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц. С заявлением об этом выступила 28 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Ереван не обращался к Москве по поводу пограничников в Звартноце
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Комментируя заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна, согласно которому российские пограничники должны покинуть ереванский международный аэропорт, дипломат подчеркнула, что Москва рассматривает это как очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана.

«Правда, непонятно, в какой мере спикер национального собрания отвечает за поднятую им тематику. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счёт», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.

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