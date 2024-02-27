Спикер парламента Армении просит вывести российских пограничников из Звартноца
- РИА Новости
«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда... Мы сами защитим границы нашей страны», — цитирует Симоняна РИА Новости.
Как утверждает спикер парламента, границы Армении становились «более уязвимыми» из-за неких действий российских пограничников.
Агентство напоминает, что система охраны границы Армении с Турцией и Ираном сохранилась ещё со времён СССР: пограничное управление ФСБ в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный КПП в аэропорту Звартноц.
В МИД России ранее напомнили, что обеспечение безопасности Армении не представляется возможным без сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности.
Вместе с этим, армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 утверждал, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ. В Москве после этого отметили, что ясности относительно заявления Армении нет.