Спикер парламента Армении просит вывести российских пограничников из Звартноца

Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что Россия должна вывести своих пограничников из международного аэропорта Звартноц. По его словам, армянские силы способны сами защитить свои границы.

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда... Мы сами защитим границы нашей страны», — цитирует Симоняна РИА Новости.

Как утверждает спикер парламента, границы Армении становились «более уязвимыми» из-за неких действий российских пограничников.

Агентство напоминает, что система охраны границы Армении с Турцией и Ираном сохранилась ещё со времён СССР: пограничное управление ФСБ в Армении включает четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный КПП в аэропорту Звартноц.

В МИД России ранее напомнили, что обеспечение безопасности Армении не представляется возможным без сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности.

Вместе с этим, армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу France24 утверждал, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ. В Москве после этого отметили, что ясности относительно заявления Армении нет.