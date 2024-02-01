МИД России: обеспечить безопасность Армении невозможно без сотрудничества в ОДКБ

Обеспечение безопасности Армении не представляется возможным без сотрудничества в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

«Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией.