МИД России: обеспечить безопасность Армении невозможно без сотрудничества в ОДКБ
- РИА Новости
«Я не могу раскрыть вам информацию, которая со всей очевидностью свидетельствует о том, что безопасность Армении, в том числе и в военно-технической области, не представляется возможной без сотрудничества в рамках ОДКБ», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией.