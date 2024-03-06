ГД рассмотрит проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности

Государственная дума России рассмотрит законопроект, закрепляющий механизм освобождения от уголовного наказания граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России в период СВО.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, закон об особенностях уголовной ответственности участников СВО, который был принят в 2023 году, носил временный характер.

«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — приводятся в сообщении слова депутата.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участие осуждённых в СВО искуплением кровью.