ГД рассмотрит проект об освобождении контрактников от уголовной ответственности
Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, закон об особенностях уголовной ответственности участников СВО, который был принят в 2023 году, носил временный характер.
«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — приводятся в сообщении слова депутата.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал участие осуждённых в СВО искуплением кровью.