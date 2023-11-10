Песков назвал участие осуждённых в спецоперации искуплением кровью

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одним из вариантов для помилования осуждённых, в том числе по тяжким статьям, является искупление своего преступления на поле боя в штурмовых подразделениях в рамках специальной военной операции.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появились публикации о помиловании Владислава Канюса, осуждённого за убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой в Кемеровской области в 2020 году.

Песков, комментируя вопрос журналистов на фоне таких сообщений, объяснил, что для помилования есть определённая процедура, о которой неоднократно говорилось.

Представитель Кремля отметил, что речь идёт о признании вины самим осуждённым. Песков объяснил, что потом идёт решение на уровне ФСИН, потом — на уровне региона, потом на уровне федерального округа, затем вопрос рассматривает центральная комиссия, после чего документы представляются президенту.

По его словам, также есть второй путь помилования, когда осуждённые искупают свои преступления кровью на поле боя.

«Они искупают кровью своё преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь», — объяснил Песков.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что погибшие при выполнении задач СВО осуждённые отдали свои жизни за Родину и искупили свою вину. По его словам, власти сделают всё, чтобы оказать помощь их близким.