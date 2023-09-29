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Путин: погибшие в зоне СВО осуждённые отдали жизни за Родину, искупили свою вину

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Погибшие при выполнении задач СВО осуждённые отдали свои жизни за Родину и искупили свою вину, заявил президент России Владимир Путин. Власти сделают всё, чтобы оказать помощь их близким.
Путин: погибшие в зоне СВО осуждённые отдали жизни за Родину, искупили свою вину
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал на встрече с российскими бойцами, которые отражали атаки украинских штурмовиков в районе Урожайного.

«Знаю, что в ваших рядах вместе с вами практически в окопе сражались и ещё два бойца, которые пришли добровольно в вооружённые силы из мест лишения свободы. Они погибли. Во-первых, хочу сказать, что мы все люди, каждый может совершить какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но отдали жизнь за Родину. Они искупили свою вину в полной мере, это первое», — отметил Путин.

Президент почтил минутой молчания память погибших.

Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее доложил Путину о героическом бое российских бойцов в районе Урожайного. Министр представил к званию Героя России замкомандира Ивана Калашникова за героизм при отражении атаки.

Пять российских военнослужащих отражали атаку превосходящих сил противника в районе Урожайного.

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