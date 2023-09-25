Шойгу доложил Путину о героическом бое бойцов ВС России в районе Урожайного
- Gettyimages.ru
«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населённом пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило», — сказал Песков.
Ранее Шойгу представил к званию Героя России замкомандира Ивана Калашникова за героизм при отражении атаки ВСУ у Урожайного.